Danstrainers uit Dongen en Hoorn voor de rechter om misbruik, maar de lessen gaan vooralsnog door

Het besluit van het Openbaar Ministerie om over te gaan op strafvervolging is een belangrijke stap in het landelijke schandaal rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik in de danswereld. Op dit moment loopt een groot wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het ministerie.

Tegen de dansleraar uit Dongen zijn vorig jaar maart twee aangiftes en twee meldingen gedaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kim Koumans, de klokkenluider in ‘dossier dansmisbruik’, is een van de vrouwen die tegen hem aangifte van ongewenst seksueel gedrag deed.

Eerder veroordeeld voor ontucht

De andere aangifte was van een vrouw met wie hij zo'n drie jaar seksueel contact zou hebben gehad. Het meisje was net 15 jaar toen de dansleraar zich voor de eerste keer aan haar vergreep. De twee meldingen, waarbij in één geval sprake is van verjaring, betreffen respectievelijk ontucht en aanranding.

De bewuste danstrainer is al eens veroordeeld voor het plegen van ontucht met een minderjarige leerling. Het meisje was 14 jaar toen hij haar kuste en betastte tijdens privélessen. De rechtbank oordeelde in juli 2004 dat hij misbruik maakte van het overwicht dat hij door het leeftijdsverschil en zijn positie als dansleraar had.

Minderjarige meisjes

De Dongenaar geeft op dit moment nog steeds les in een cultureel centrum in zijn woonplaats. Ook de danstrainer uit Hoorn, Kurt F., geeft nog steeds les en coacht dansparen op hoog niveau. Hij moet voor de rechter verschijnen vanwege twee beschuldigingen van seksuele intimidatie van destijds minderjarige meisjes.

Volgens het Noordhollands Dagblad zou hij de twee vrouwen, inmiddels twintigers, jarenlang hebben getraind en begeleid in wedstrijden. Vanuit die gezagsverhouding zou hij gaandeweg fysieke toenadering hebben gezocht en kwam het bij de een meerdere keren tot geslachtsgemeenschap en werden bij de ander seksuele handelingen verricht.

De advocaat van F. laat weten nu niet te willen reageren. ,,Het proces moet tijdens de zitting worden gevoerd en niet vooraf in de media.”

Boegbeeld

De uit Brabant afkomstige Koumans stond in 2021 op om de misstanden in de gehele danswereld aan te kaarten. Sindsdien is ze het landelijke boegbeeld van de strijd. Inmiddels loopt er een groot wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het ministerie.