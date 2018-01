Danny is bijna blind, maar racet met 60 de berg af

Nog geen anderhalf jaar geleden lag Eindhovenaar Danny Hansen (24) in een poel van zelfmedelijden zichzelf dik te eten aan chips. Jarenlang had hij iedereen, dokters incluis, versteld doen staan met zijn doorzettingsvermogen, maar toen zijn zicht ineens afnam van 50 procent naar nog maar 10 procent, stortte alles even in.



De Eindhovenaar is naast gewoon Danny namelijk ook altijd waaghals geweest. Dus toen een vriend op zijn 13e voorstelde om een crofty-bom te gaan maken, was er dan ook weinig twijfel. Via internet kwamen ze op het recept van de bomcocktail in een plastic fles die een combinatie vormt van gootsteenontstopper, aluminiumfolie en water. Ze gebruikte precies dezelfde afmetingen als in het filmpje, maar terwijl in het filmpje minutenlang werd geschud en de fles ook na het weggooien nog secondenlang bleef liggen, ontplofte die in het geval van Danny direct. Met alle gevolgen van dien.



,,Als je jong bent doe je domme dingen. Iedereen doet dat. Meestal pakt dat net goed uit maar in dit geval ging het mis", zegt Hansen. Wie denkt dat Danny sinds die tijd voorzichtig doet, moet hem eens met 60 kilometer per uur van een ijsbaan af zien scheuren. Ice cross downhill houdt het midden tussen stunt-skaten, ijshockey en skiën en lijkt op het eerste gezicht de heftigste kamikazesport op ijs ooit. En dat is het ook. Niet iets waar je je aan zou wagen met honderd procent zicht, laat staan met tien. ,,Ik doe nog steeds gekke dingen - ben misschien wel gekker dan de meesten. Maar wat ik van mijn traumatische ervaring heb geleerd is om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten."