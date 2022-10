Danny (13) mist een hand, maar kan ‘gewoon’ gitaar spelen en drummen: ‘Ben handiger dan menigeen’

Vermiste 11-jarige jongen uit Den Haag in goede gezondheid aangetrof­fen

De vermiste Haagse jongen is zaterdagnacht in goede gezondheid aangetroffen op straat in Den Haag. De politie stuurde eerder op de avond een amber alert voor de 11-jarige jongen, die sinds vrijdagmiddag vermist was. ,,Wij doen nog onderzoek naar wat er precies gebeurd is”, zegt de politie. ,,We bedanken iedereen hartelijk voor alle tips en het delen van de berichten.”

