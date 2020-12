Dankzij vrijwilliger Marcel en de Wensambulance komt de laatste droom van ernstig zieken uit

Marcel interviewen? Wees dan op tijd met het maken van een afspraak, want zijn agenda zit bomvol. Vergaderingen, nachtdiensten, afspraken; ze zijn voor de komende weken al in beton gegoten.

Dat gaat al zo sinds z’n 19de, toen hij een advertentie in de krant zag: het Rode Kruis zocht vrijwilligers. „Leuk, dacht ik. Na het halen van een hoop diploma’s ben ik inmiddels teamleider, chauffeur, lid van het noodhulpteam, zit ik bij het calamiteitenhospitaal en ben ‘biker’. Dat houdt in dat ik op de fiets naar meldingen toe ga tijdens evenementen. Vóór de coronatijd kostte dit vrijwilligerswerk een aantal uur in de week. Dit jaar was ik chauffeur en vervoerde ik coronapatiënten of stond ik stand-by voor komende ritten.”

Kinderbeestfeest

Quote Zij zijn ziek, ik heb het goed, ik kan wel wat voor ze doen Marcel Wels In 2009 hoorde Marcel over het Kinderbeestfeest, een jaarlijks terugkomende feestdag voor chronisch zieke en gehandicapte kinderen. Vanuit Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland worden zij in wagens van hulpdiensten met loeiende sirenes naar dierentuin Artis gebracht, om daar een fijne avond met hun familie te hebben.

„Zij zijn ziek, ik heb het goed, ik kan wel wat voor ze doen. Dat eerste jaar mocht ik met een Rode Kruis-wagen kinderen naar Artis rijden. Toen ben ik steeds iets meer gaan doen voor de organisatie. Ik regel nu bijvoorbeeld dat er genoeg politievoertuigen zijn. Dat is nodig, want er komen zo’n 4600 gasten, 1250 kinderen die ziek zijn, plus hun familieleden.”

Na elf jaar beleeft Marcel nog steeds een kick bij het organiseren van het evenement. „Trams midden in Amsterdam worden omgeleid voor die stoet. Snap je hoe ingewikkeld de logistiek daarachter is?! Als je kippenvel wilt, moet je dat eens zien.”

Tijd kost het wel: normaal is hij nu al bezig voor volgende zomer. „Dagelijks werk ik er ongeveer een uur aan, als het evenement nadert meer. Ik heb weleens gehad dat ik met mijn vrouw op de Azoren was en vanaf daar aan het regelen was. Ik probeer dan te bedenken dat het ook zonder mij draait, maar het is zo lastig het los te laten.”

Ronald McDonaldhuis

In 2014 werd Marcel gevraagd een bericht te delen van het Ronald McDonaldhuis, waar ze vrijwilligers zochten die ’s nachts aanspreekpunt willen zijn voor de gezinnen die daar slapen om dicht bij hun kind in het ziekenhuis te kunnen zijn.

Quote Waarom ga ik dat zelf niet doen, dacht ik. Sindsdien ben ik ongeveer één nacht per maand in het Ronald McDonald­huis Marcel Wels „Waarom ga ik dat zelf niet doen, dacht ik. Sindsdien ben ik daar ongeveer één nacht per maand. Meestal kan ik gewoon slapen, al slaap je niet diep omdat je ‘waakt’. Soms gebeurt er iets. Dan krijgen ouders een telefoontje en willen ze direct weg, of komen ze juist binnen. Eén keer werd een kindje die daar sliep midden in de nacht ziek. Dan zorg ik voor schoon beddengoed. Die nachten gaan goed samen met mijn dagelijks werk; een kleine moeite.”

Wensambulance

In 2016 werd de Utrechtse Wensambulance opgericht. Vanuit de stichting, die bestaat uit vrijwilligers met een medische achtergrond en chauffeurs uit de hulpverleningstak, worden de laatste wensen van ernstig zieke volwassenen en kinderen uitgevoerd. Marcel begon als chauffeur en zei direct ‘ja’ toen de vraag kwam of hij het bestuur en de vrijwilligers intensiever wilde begeleiden.

„Sinds 2018 rijdt de ambulance en hebben we 66 wensen uitgevoerd. Ik vind het geweldig om te doen en ben supertrots op het team. De mensen die bij ons in de ambulance komen, hebben met elkaar gemeen dat ze snel gaan overlijden, verder weet je bij aanvang van een dag bijna niks van de persoon en diens familie. Toch mag je er op zo’n moment in iemands leven zijn. We doen álles om de dag bijzonder te maken. Houdt een kind van Spider-man? Dan regelen we Spider-man-aankleding in de ambulance. Wil iemand na afloop graag door de McDrive? Doen we.”

Quote Houdt een kind van Spi­der-man? Dan regelen we Spi­der-man-aankleding in de ambulance Marcel Wels

Er zijn wensen die grote indruk op Marcel maakten, zoals de eerste kinderwens die de Utrechtse ambulance uitvoerde. Die was in december 2018; het AD Utrechts Nieuwsblad mocht mee naar Arlette, een meisje van 7 met een ernstige spierziekte. Marcel begeleidde haar en haar ouders naar een Disneyspektakel in de Jaarbeurs. „De waterlanders komen weer als ik daar aan terugdenk.”

Frozen

Marcel zucht diep. „Je komt dicht bij iemands geluk en verdriet. Arlette was zo blij toen ze haar bed in de ambulance zag, dat we met een prinsessendekbed hadden opgemaakt. Zelf droeg ze een prinsessenjurk en toen we een liedje van Frozen opzetten, zong ze uit volle borst mee, ondanks de zuurstofslangen waar ze van afhankelijk was en die praten bemoeilijkten. Ik zag Arlette genieten en tegelijk het verdriet van haar ouders. Zij gingen hun enige kind verliezen.”

In maart 2019 overleed Arlette. Ze liet al haar spaargeld na aan de Utrechtse Wensambulance. „Haar ouders vroegen of we naar haar begrafenis kwamen. Dat doen we nooit – we willen een afstand houden – maar nu gingen we toch. We zagen ons team voorbij komen in een diapresentatie met foto’s van Arlettes gelukkigste momenten. Dat doet wat.”

Seb

In het afgelopen jaar was er ook zo’n wens die Marcel haarscherp bijblijft: die van de 11-jarige Seb die aan een ernstige stofwisselingsziekte leed. „Ik was op vakantie in Duitsland toen ik ’s morgens werd gebeld: we hebben een wens, en die moet nú. Seb wilde nog één keer naar FC Utrecht. We zijn meteen gaan bellen en binnen een uur was alles geregeld; toegang bij FC Utrecht, medisch personeel, een chauffeur voor de ambulance. Het was een spannende wens, want het ging heel slecht met Seb. Wij hebben alles uit de kast getrokken en maar goed ook, want die nacht overleed hij.”

Lintje

In 2018 kreeg Marcel een lintje voor zijn inspanningen. Trots haalt hij de oranje-blauwe onderscheiding uit een doosje, dat hij zorgvuldig bewaart in een kluis. „Ik vond het machtig mooi toen burgemeester Van Zanen me toesprak. Maar dan denk ik ook aan mijn vrouw; die vindt dat ik wel veel weg ben. Die wensdag van Arlette, dat was bijvoorbeeld op haar verjaardag. Ik zit daar dan wel mee, maar mijn vrouw maakt het tegelijk juist mogelijk dat ik dit allemaal kan doen.”

Quote Ik doe het niet voor zo’n onderschei­ding. Ik geniet alleen maar meer van het leven door dit werk Marcel Wels

Vorige week kwam er vanuit het Rode Kruis een herinneringsmedaille, voor Marcels inzet tijdens de coronacrisis. „Ik doe het niet voor zo’n onderscheiding. Ik geniet alleen maar meer van het leven door dit werk.”

