Dankzij haar vader hoefde Mariëtte Hamer niet naar de huishoudschool: ‘Hij was mijn held’

Stikstofprotest Brabantse boeren blokkeren A67, snelweg dicht richting Venlo

Zoals aangekondigd gaan boeren sinds het middaguur opnieuw de weg op. Dat gebeurt ook op verschillende plaatsen in Brabant, zoals in Liessel. Daar is de snelweg A67 van Eindhoven richting Venlo geblokkeerd door stilstaande voertuigen. De politie is aanwezig. De actie zou ongecoördineerd zijn.

12:49