Dankzij deze Nederlandse microscoop is het coronavirus zichtbaar

Volgens locatiedirecteur Maurits Smits zoemen in laboratoria over de hele wereld de Eindhovense apparaten om het virus te bestuderen en middelen te ontwikkelen om het te bestrijden. „De wereld gezonder en veiliger maken is onze missie en dat kunnen we in ons bedrijf op meerdere gebieden waarmaken bij de bestrijding van de coronapandemie. Met 75.000 werknemers wereldwijd werken wij daar hard aan. Dat wij er vanuit Eindhoven met onze elektronenmicroscopen een bijdrage aan kunnen leveren maakt me trots.”