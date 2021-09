Daniël stomverbaasd, huis verhuurd zónder dat hij het wist: ‘Toeristen stonden al voor de deur’

Coronavirus LIVE | Coronapas verplicht voor alle werknemers in Italië, RIVM: 2130 nieuwe besmettin­gen

18:51 Voor alle werknemers in Italië wordt een coronapas verplicht. De regering in Rome ging vandaag akkoord met zo’n verplichte digitale of papieren pas op de werkplek die toont of iemand is gevaccineerd, negatief getest of recent genezen van Covid-19. Het RIVM meldt over het afgelopen etmaal 2130 nieuwe besmettingen. Verder is het aantal mensen dat met coronaklachten in het ziekenhuis ligt het afgelopen etmaal verder gedaald. Er liggen nu 580 mensen met coronaklachten in het ziekenhuis. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.