Damen Shipyards gaat in hoger beroep tegen openbaren van interne memo’s van ministerie

GORINCHEM - Het Gorcumse scheepsbouwbedrijf Damen Shipyards gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. Die besloot eind maart dat interne memo’s van het ministerie van Buitenlandse Zaken, opgevraagd door het NRC, openbaar gemaakt mochten worden.

NRC publiceerde vorig jaar verschillende verhalen over Damen, gedeeltelijk gebaseerd op de interne memo’s van het ministerie. De krant kreeg de memo’s in handen na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob). De rechtbank in Rotterdam oordeelde dat andere interne stukken over Damen ook openbaar mochten worden.

Volgens directeur René Berkvens van Damen Shipyards staat er gevoelige informatie in de stukken. ,,En het is duidelijk geworden dat de berichtgeving van NRC ons flinke schade toegebracht heeft. Met name in Roemenië, waar de berichten gebruikt zijn door een concurrent.” Berkvens schrijft dat de interpretaties van NRC niet kloppen. De krant schrijft dat Damen Shipyards in diverse landen zaken heeft gedaan met ‘dubieuze tussenpersonen, die gelinkt kunnen worden aan corruptiebetalingen’.

FIOD

De memo’s gaan over een inval die de FIOD in 2017 bij het bedrijf deed, vanwege het mogelijk betalen van steekpenningen in Latijns-America. De scheepsbouwer heeft in het verleden al vaker met onderzoeken naar onrechtmatigheden te maken gehad. Zo deden in 2013 de autoriteiten in Honduras onderzoek naar eventuele onrechtmatigheden bij de levering van marinevaartuigen door de Damen Shipyards Group.

De Wereldbank sloot begin 2016 de scheepsbouwer tijdelijk uit van de inschrijving op orders waarvoor ze de financiering regelt. Die schorsing was het gevolg van het onvolledig invullen van documenten voor de bouw van een visserij-inspectieschip voor het Afrikaanse Sierra Leone. Volgens de Wereldbank was er sprake van een menselijke fout en zeker geen sprake van opzet. Daarom halveerde de kredietverlener de standaard schorsingstermijn van drie jaar.

De stukken hebben niets te maken met corruptie, zoals NRC schrijft, verklaart Berkvens. ,,Damen heeft zich de afgelopen jaren intensief en nadrukkelijk gefocust op een sterk nalevingsbeleid. Dit beleid is nu goed ontwikkeld en voldoet aan de hoge standaarden van de Wereldbank.”