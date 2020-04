Daling zet door: aantal coronapatiënten op de intensive care onder de 1200

Het LCPS wil in de komende weken een nieuw begin maken met de reguliere zorg, dus voor andere aandoeningen dan het coronavirus. Door de corona-uitbraak zijn die behandelingen een beetje stil komen te liggen. Het LCPS wil dat alle Nederlandse ziekenhuizen gelijkmatig omschakelen, maar dat kan pas als de coronapatiënten gelijkmatig over het land verdeeld zijn.

Dat is nu nog niet het geval. In de komende periode moeten daarom nog “enkele tientallen patiënten” worden overgeplaatst, zegt Bas Leerink, hoofd van het LCPS in Rotterdam. ,,Het kan zijn dat nieuwe patiënten niet in deze regio worden opgenomen, maar bijvoorbeeld in Groningen.”

Het is ook nog steeds mogelijk dat een patiënt naar Duitsland wordt gebracht, ondanks de vrijkomende ic-bedden in Nederland. ,,Zuid-Limburg is bijvoorbeeld nog overbelast. In die regio is het logisch dat ze naar Aken kijken. Dat is voor hen geografisch een betere optie dan Groningen.”