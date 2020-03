Dakloze Walter K. (28) hoestte klanten ‘voor de grap’ in het gezicht: ‘Ik wist niet hoe serieus corona was’

De 28-jarige Bosschenaar Walter K. heeft vandaag van de politierechter in Den Bosch tien weken cel gekregen, waarvan twee voorwaardelijk. K. hoestte mensen in een rij voor een coffeeshop in het gezicht en bespuugde een agent die hem daarop aansprak. “Pas op, corona, corona!”, riep K. daarbij. De rechter noemde het ‘shockerend’.

De dakloze man stond in de rij voor een coffeeshop in de avond na de persconferentie waarin de minister aankondigde dat alle horeca werd gesloten in verband met de uitbraak van het coronavirus. Hij stond toen, aldus een wijkagent, provocerend in de richting van gezichten van andere mensen in de rij te hoesten. De agent haalde K. uit de rij en stuurde hem weg. Toen K. later terugkwam en hij werd aangehouden, spuugde en hoestte hij de agent in zijn gezicht.

De Bosschenaar zei dat hij het als grap deed. ,,Ik wist toen helemaal niet hoe serieus corona was. Ik dacht toen nog dat het een griepje was. Ik volg het nieuws nooit zo.” Hij ontkende dat hij de agent bespuugde en schopte. De man werd bij de rechtbank in Den Bosch in verband met maatregelen rond het virus gehoord via een videoverbinding. Zijn advocaat was via de telefoon verbonden met de rechtszaal.

Verstoring

Walter K. is veroordeeld voor verstoring van de openbare orde, verzet bij zijn aanhouding, bedreiging met zware mishandeling, mishandeling door de agent te schoppen en voor belediging. De officier van justitie, die het gedrag ‘laag bij de grond’ noemde, had drie maanden geëist. De officier: “In de huidige crisis moeten we een stevig signaal maken dat dit gedrag niet getolereerd wordt.” De politierechter oordeelde dat de straf dat signaal moet afgeven. “We leven in een uitzonderlijke situatie en daar maakte u misbruik van. Dat maakt dat de normale richtlijnen niet van toepassing zijn. Die zijn hier niet voor geschreven.”