Dakloze man steekt zichzelf in brand bij gemeentehuis Oss, zwaargewond naar ziekenhuis

De man, Arie den Dekker, ligt al bijna twee jaar in de clinch met de gemeente en andere instanties over woonruimte. Hij legde in 2018 een getuigenis af over de liquidatie op Peter Netten in Oss. In september 2018 werd daarom mogelijk wraak op hem genomen. Toen brandde het huis dat hij van de gemeente huurde compleet uit nadat er een brandbom naar binnen was gegooid.



Het huis werd daarna gesloopt en Den Dekker werd door justitie ter bescherming op verschillende plekken buiten Oss ondergebracht. In april vorig jaar werd dit programma abrupt beëindigd en stond de man op straat.



De man heeft daarna tal van acties gevoerd om tot een oplossing van zijn problemen te komen. Hij werd veroordeeld voor het gooien van eieren tegen de ramen van het gemeentehuis en door het werpen van rotte vis in de centrale hal. Ook overgoot hij zich meermalen met koeienmest onder het motto: ‘Ik word hier als stront behandeld.’ Een keer eerder overgoot hij zich met benzine en dreigde hij zichzelf in brand te steken.