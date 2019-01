Dader van Zwitserse juwelenroof in Eindhoven gepakt met vals paspoort

Hij werd zondagmiddag aangehouden tijdens een verkeerscontrole bij het vliegveld. Hij was in het bezit van een vals Kroatisch rijbewijs, een valse Kroatische identiteitskaart en vals Kroatisch paspoort.



Uit het systeem bleek dat hij in Zwitserland een juwelenroof had begaan en daarvoor nog 5 jaar de cel in moest. Hij is aangehouden in afwachting van uitlevering aan Zwitserland.



De andere drie verdachten, vermoedelijk Georgische mannen van 30, 31 en 33 jaar, werden aangehouden bij de paspoortcontrole. Zij hadden alle drie een vals Tsjechisch paspoort bij zich. Zij zitten vast voor verder onderzoek.