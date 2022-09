Daar gaat gevallen oorlogsheld Marco Kroon, de gevangenis in

De in opspraak geraakte oorlogsheld Marco Kroon zei dat hij zijn straf zou uitzitten. En dus stond ‘ie daar, vandaag, bij de militaire gevangenis in Stroe, om zich te melden. De geridderde commando werd veroordeeld tot een taakstraf, na het geven van een kopstoot aan een agent, maar oordeelde zelf dat die straf niet past.

Zijn twee vingers steekt hij in de lucht, alsof Kroon wil zeggen: verslagen ben ik niet. En toch. Ooit was het ondenkbaar. Nederlands oorlogsheld Marco Kroon in de gevangenis. Nu is het toch echt zo ver: op dit moment is Kroon een van de gedetineerden in de militaire gevangenis in Stroe. Een fotograaf legde hem vast op de gevoelige plaat, op het moment dat hij zich daar vandaag meldde.

Een gevangene met principes is hij. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops legde eerder al uit waarom Kroon ervoor koos geen taakstraf te vervullen, maar te gaan zitten. ,,Iemand die in Nederland schuldig wordt bevonden voor geweld tegen hulpverleners dient geen taakstraf te krijgen. Kroon kiest er daarom vrijwillig voor om de straf om te zetten in veertig dagen cel. Het is voor hem een principiële kwestie.” De advocaat heeft Kroon uitgelegd wat hem zal staan te wachten en Knoops gelooft dat Kroon zijn gevangenschap kan dragen - als commando zat hij immers vaker in moeilijke situaties.

Kroon is overigens ook een gevangene die volhoudt de kopstoot per ongeluk te hebben uitgedeeld. Toen zijn carnavalsfeest eindigde met handboeien om - Kroon werd betrapt op wildplassen - zou hij in een reflex een achterwaartse beweging met zijn hoofd hebben gemaakt.