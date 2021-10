D66 wil flatjes zónder eigen keuken in strijd tegen woningcrisis. En da's dan 3,5 ton alstublieft

Nog slaapdronken waggelde ik naar beneden en één blik op de keuken herinnerde me eraan dat het gisteravond gezellig was geweest. Bierflesjes en schaaltjes met kruimels stonden slordig te wachten op de vaat, even verderop stond een pan met aangekoekte maïs na een mislukte poging om popcorn te maken. Die maïs hadden onze kinderen uit een perceel getrokken waar we vaak wandelen. Daar zijn kavels te koop. Vanaf 433.000 euro vrij op naam, aldus de makelaar. En toen, zonder blikken of blozen: ,,Wij richten ons op de middenklasse.’’