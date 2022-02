‘Cyberaanval treft olieterminals in Amsterdam en Terneuzen: problemen met laden en lossen’

Olieterminals in Europese havensteden, waaronder Amsterdam en Terneuzen, zijn getroffen door een grote cyberaanval. Het gaat om zeventien opslagplaatsen in Nederland, België en Duitsland. De bedrijven hebben problemen met het laden en lossen van olie waardoor schepen in de wacht staan. Dat meldt beurswebsite Marketscreener.

Eerder deze week werd bekend dat twee Duitse bedrijven (Oiltanking en Mabanaft) sinds zaterdag gehackt zijn en daardoor grote logistieke problemen ondervinden. De bedrijven zijn verantwoordelijk voor de opslag van olie, gas en andere chemicaliën. Volgens Marketscreener zijn nu ook zes opslagplaatsen van Sea Tank, Oiltanking en Evos in Nederland en België (Antwerpen en Gent) getroffen.



De cyberaanval zorgt voor grote problemen bij de digitale administratie van de terminals, waardoor het laden en lossen van olie grote vertraging oploopt. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de aanval.

Evos zegt dat de problemen zich alleen in Terneuzen voordoen en dat de andere terminals in Nederland gewoon in bedrijf zijn. ,,De it-diensten van onze terminal in Terneuzen zijn ontregeld, waardoor de uitvering enige vertraging heeft‘’, zegt woordvoerster Franci Wessels van Evos. ,,Alle operaties gaan op een veilige manier door.‘’

Beperkte capaciteit

De Duitse bedrijven willen zelf niks zeggen over de aard en ernst van het incident, alleen dat ‘met beperkte capaciteit’ wordt gewerkt. Mabanaft zegt problemen te hebben met ‘binnenlandse bevoorradingsactiviteiten’ in Duitsland. Het bedrijf importeert en levert stookolie, benzine, dieselbrandstof, vliegtuigbrandstof en andere olieproducten.

Oiltanking en Mabanaft is met hulp van IT-specialisten een onderzoek gestart. Ze zeggen er alles aan te doen ‘om de operaties in al onze terminals zo snel mogelijk weer normaal te maken’.

Shell kondigde dinsdag al aan het vervoer van olie om te leiden naar andere terminals vanwege de problemen in Duitsland. Aral, die de meeste tankstations exploiteert in Duitsland, is al op zoek naar alternatieve bevoorrading.

