Cv-ketel ontploft in hotel De Ram in Halsteren, monteur gewond

Commandant over Sint Maarten: Grimmige sfeer, mensen zijn ontredderd

17:09 De commandant van het marineschip MS Pelikaan, Menno van der Eerden, vertelt aan het AD hoe de situatie op Sint Maarten nu is. ''Ik ken het als een levendig eiland, als je het nu ziet lijkt het een spookeiland'', aldus de commandant. ''De situatie is op dit moment grimmig, mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Mensen zijn aan het plunderen. Ik denk dat mensen ontredderd zijn.'' Met het nieuws dat de koning komt is Van der Eerden zeer blij: ''Het voelt als een steun in de rug. Stiekem hopen we dat hij aan boord komt.''