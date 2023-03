Cruiseschip voor opvang duizenden asielzoekers Velsen-Noord na half april weg

Het cruiseschip dat aangemeerd ligt in Velsen en waarop de afgelopen maanden zo’n duizend asielzoekers werden opgevangen , moet waarschijnlijk per half april vertrekken. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Velsen aan de gemeenteraad voorgesteld.

Het gemeentebestuur doet dit voorstel na raadpleging van omwonenden. Alle inwoners van Velsen-Noord van 18 jaar en ouder kregen de mogelijk om een vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 1217 van de 4270 inwoners dit gedaan. Hieruit bleek dat 59 procent van de ondervraagden negatief staat tegenover langer blijven van het opvangschip. ‘Dit is een heldere uitkomst. Het college neemt daarom het voorgenomen besluit om het opvangschip niet te verlengen na 16 april 2023', schrijft het college aan de raad.

Het gemeentebestuur van Velsen ziet wel een mogelijkheid om in de toekomst een klein zeecruiseschip te gebruiken als opvanglocatie voor zo’n vierhonderd vluchtelingen. De Loswal in IJmuiden en de 3e Rijksbinnenhaven in Velsen-Noord zijn volgens de raadpleging de meest kansrijke locaties hiervoor. Het is mogelijk dat er geen alternatieve opvanglocatie gevonden en gereed gemaakt kan worden voor 16 april. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is in dat geval verantwoordelijk voor het vinden van een overbrugginsoptie.

Op dinsdag 21 maart zal het college een definitief besluit nemen over de verlengingsvraag van het opvangschip in Velsen-Noord. Tot die tijd zal het college zich inzetten om zo spoedig mogelijk een alternatieve opvanglocatie te realiseren.

In september vorig jaar besloot de gemeenteraad dat het zeecruiseschip Silja Europa een half jaar duizend asielzoekers een onderkomen zou bieden. Er is in Nederland nog altijd een dreigend tekort aan plekken om asielzoekers onder te brengen. Vorig jaar moesten mensen regelmatig buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Volledig scherm Asielzoekers aan het eten op het schip. © Marlies Wessels

Inwoners voelen zich niet gehoord

In de afgelopen weken zijn er meerdere informele ontmoetingen tussen de inwoners en burgemeester, wethouders en ambtenaren van Velsen geweest. Op deze momenten is er uitgebreid gesproken over het opvangschip en lieten meerdere inwoners weten zich niet gezien, gehoord en serieus genomen te voelen.

Zo gaven aanwezigen aan het onprettig te vinden dat het lot van de vluchtelingen op het opvangschip nu bij de inwoners is neergelegd. Er werden ook zorgen geuit over de getalsmatige verhoudingen tussen de vluchtelingen en de inwoners van Velsen-Noord. Er zouden te veel vluchtelingen zijn voor het kleinschalige Velsen-Noord.

Begin februari lieten veel inwoners ook al weten dat ze geen last hadden van de vluchtelingen, maar toch tegen verlenging van de opvang waren. De hoofdreden hiervoor was de beloofde opvangperiode van een half jaar.