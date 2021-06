Cruciale slag politie in strijd tegen Breaking Bad in de polder: ‘grootste’ bouwer drugsketels gepakt

Met de aanhouding van een 54-jarige man uit Overberg denkt de politie een enorme slag te hebben geslagen in de strijd tegen de productie van synthetische drugs. De man is waarschijnlijk een van de grootste drugsketelbouwers van het land en werd in alle vroegte gearresteerd.

Amfetamine, crystal meth, maar ook cocaïne. Steeds als de politie de afgelopen maanden een laboratorium oprolt waarin een van deze synthetische drugs wordt geproduceerd, duiken dezelfde soort ketels op. De speciale ketels zijn onmisbaar in de drugsproductie en zetten de rechercheurs aan het denken. Ze concluderen aan de hand van de kenmerken van de verschillende ketels, dat het hier haast wel moet gaan om dezelfde bouwer.

Kleine groep

Bovendien is in het hele land maar een zeer kleine groep producenten van dit soort specialistische ketels actief. Omdat specifieke kennis nodig is om dit soort drugsvaten te kunnen bouwen. De gebruikte materialen en de condities waaronder de ketels functioneren zijn van cruciaal belang. En die kennis over druk en temperatuur is een zeer schaars goed.

De politie merkt dat de ketels steeds professioneler worden en steeds meer worden geproduceerd. Uitvoerig onderzoek brengt rechercheurs uiteindelijk in het Utrechtse Overberg. Daar in de polder zijn de ketels hoogstwaarschijnlijk gebouwd. Vermoedelijk door dezelfde persoon: de nu aangehouden verdachte uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Criminele organisatie

De verdachte wordt gezien als een grote vis in de wereld van de synthetische drugsproductie in ons land en zou deel uitmaken van een criminele organisatie. Naast het bouwen van drugsketels, zou hij zich ook bezig hebben gehouden met het witwassen van geld. Bovendien zocht hij volgens de politie ook actief naar locaties in het land, om drugslaboratoria in te kunnen richten, waar zijn ketels konden draaien.

Voor de bouw van dit soort drugsketels is zeer specifieke kennis nodig.

De man is de spil in een groot en langlopend onderzoek naar de productie van synthetische drugs en volgens de politie hoofdverdachte. Op verschillende plekken in het land vonden dinsdagochtend in alle vroegte op precies hetzelfde moment invallen plaats, waaronder bij hem thuis. ,,Een hele grote operatie, waar veel agenten aan meededen”, stelt een politiewoordvoerder.

Operatie

Ook een man uit Elst (ten zuidoosten van Leersum, 49 jaar) en een 40-jarige man uit Veenendaal zijn bij de operatie aangehouden. De politie verdenkt hen ervan dat zij samen met de hoofdverdachte gezocht zouden hebben naar geschikte locaties om drugslaboratoria op te bouwen.

Zo’n drugslab was onder meer in hetzelfde Overberg te vinden. Bij dit vorig jaar ontdekte lab was zelfs het aanleggen van een tijdelijke weg dwars door de polder nodig, om al het afval af te kunnen voeren. Een woordvoerder van de politie wil niet kwijt of de nu aangehouden man uit Overberg ook betrokken was bij het lab dat vorig jaar in zijn woonplaats werd ontdekt. Hiervoor zit al ruim een jaar een 52-jarige plaatsgenoot vast.

Het terrein in Overberg.

Locaties

De politie wil niet ingaan op de vraag op welke locaties allemaal ketels zijn aangetroffen die te linken zijn aan de man uit Overberg. Wel bevestigt een woordvoerder dat de invallen het gevolg waren van maandenlang onderzoek naar verdachten, naar aanleiding van de vondst van meerdere labs in Nederland. Naast de aanhoudingen in Overberg, Elst en Veenendaal vonden dinsdag ook in Rhenen, Kootwijk en Rotterdam doorzoekingen plaats.

Volgens de politie vormen bouwers zoals de verdachte uit Overberg een cruciale schakel in het drugsproces. ,,Met de aanhouding van de hoofdverdachte verwachten we een van de grotere ketelbouwers van Nederland aangehouden te hebben.”

Het onderzoek is nog in volle gang.

