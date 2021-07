Crisis in de ggz: Er zijn nog ruim 75.000 wachtenden voor u

coronavirus TERUGLEZEN | Lichte toename coronabe­smet­tin­gen in NL; meer dan helft infecties Lissabon door Del­ta-variant

21 juni Het aantal nieuwe coronabesmettingen is afgelopen etmaal licht gestegen. Er zijn 735 nieuwe besmettingen vastgesteld, 33 meer dan gisteren. En in de regio Lissabon komt inmiddels meer dan de helft van de nieuwe corona-infecties voor rekening van de extra besmettelijke Delta-variant. De regering heeft daarom vrijdag een in- en uitreisverbod afgekondigd voor de stad, dat geldt gedurende de weekenden. Dit blog is nu afgesloten, het nieuwe vind je hier.