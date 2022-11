Crisis bij cardiologie Isala ziekenhuis: ‘Medewerkers dreigen met staking om slechte artsen’

Duizenden computers, telefoons en parfums in beslag genomen bij huiszoekin­gen door FIOD

Duizenden computers, mobiele telefoons en parfums zijn vandaag door de FIOD in beslaggenomen bij vijf huiszoekingen in Nederland. Ook is er een kantoor doorzocht. De invallen zijn onderdeel van een Europees onderzoek naar een mogelijke criminele organisatie die parfums en elektronica online verkoopt zonder daag btw over af te dragen. Ook meerdere auto's en een illegaal vuurwapen werden meegenomen.

