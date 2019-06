Criminelen stelen voor duizenden euro's brandstof via tankpasjes in Apeldoorn

Meerdere bedrijven in Apeldoorn zijn in de afgelopen tijd slachtoffer geworden van een fraude met tankpasjes. Daarbij hebben criminelen de ondernemingen voor vele duizenden euro's gedupeerd.

Bij de politie zijn in elk geval vier zaken bekend. De dader breekt een bedrijfswagen open, waarna het er op lijkt dat er niets is buitgemaakt. Op een of andere wijze echter is het gelukt een tankpas met bijbehorende pincode te kopiëren (‘skimmen’) of te kraken, want na enige tijd krijgen de betreffende ondernemingen enorme rekeningen binnen. Er is dan door een onbekende voor vele duizenden euro's getankt.

740 liter

Een van de getroffen ondernemers, die anoniem wil blijven, stelt voor dik 20.000 euro het schip in te zijn gegaan. Door drukte sloeg hij een paar weken niet aan op de wekelijkse afrekening van de tankpassen. ,,Tot de houder van het pompstation belde omdat er in één week voor 11.000 euro was getankt. Normaal is dat 800 tot 1000 euro.’’ In de twee weken ervoor was er voor 8000 en 3500 euro getankt.’’ Met gps-systemen is na te gaan dat er geen eigen voertuigen in de buurt waren op het moment dat de grote hoeveelheden uit de pomp kwamen. ,,De tankpas verdween uit een Ducato-bus waar maximaal 80 liter in kan. En de dader heeft een keer een portie van 740 liter getankt.’’ Dat kon, omdat het om een onbemand tankstation ging.

De ondernemer in kwestie heeft aangifte willen doen, maar tot zijn ergernis kreeg hij te horen dat de politie daar pas op 19 juni tijd voor heeft. ,,Echt bizar.’’ Volgens hem hebben agenten ook (nog) niet de bewakingsbeelden van het betreffende tankstation opgevraagd. ,,Terwijl dit soort dingen je als kleiner bedrijf wel de kop kunnen kosten.’’

Onderzoek

De politie heeft tot nu van één bedrijf aangifte opgenomen. Voor de drie andere staat een afspraak gepland, vertelt politiewoordvoerder Henny Plant. ,,Zodra de aangiften binnen zijn zal een en ander verder worden onderzocht.’’

Het komt vaker voor dat het even duurt voor iemand aangifte kan doen. ,,Bij iedere intake hanteren we het principe dat aan de hand van de informatie die wordt gegeven, wordt ingeschat of direct aangifte opnemen noodzakelijk is of dat deze ingepland kan worden. Afhankelijk van het aantal reeds geplande afspraken kan het wat langer duren voordat aangifte gedaan kan worden.’’ Een andere oorzaak is dat er soms voor het opnemen van de aangifte speciale expertise nodig is, aldus Plant.

De politie raadt aan geen tankpassen te bewaren in een voertuig, en om tankpas en een eventueel opgeschreven pincode nooit bij elkaar te bewaren. Daarnaast adviseert ze na een inbraak in een bedrijfsvoertuigen onmiddellijk de tankpas te blokkeren, ook als er niets is ontvreemd.