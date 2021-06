Criminelen joegen al halfjaar op vriend van doodgeschoten Ayla (27)

Het stel reed die zondagavond in een sportieve Mercedes weg van Mintjes’ huis toen twee schutters het vuur openden. Bestuurder Mintjes werd dodelijk getroffen, Anis B. bleef ongedeerd.



Al op 28 januari werden twee mannen gearresteerd voor het voorbereiden van de liquidatie van B. In onderling berichtenverkeer via de ontmantelde versleutelingsservice Sky ECC las de recherche dat het duo onderdeel was van een groepering met een strakke onderlinge rolverdeling. Er waren ‘plakkers’ van peilbakens om een doelwit mee te kunnen volgen, ‘spotters’ die het doelwit observeerden en ‘hitters’ die hem uiteindelijk moesten doodschieten.



Onderling gingen foto’s rond, ook van de auto van een neef van Anis B. – die zelf geen rijbewijs heeft, maar wel in de auto reed van die neef en de Mercedes van zijn vriendin. Ook de sportschool waar hij trainde werd genoemd en het adres van zijn vriendin Ayla. De recherche waarschuwde Anis B. dat hij levensgevaar liep.



Na de arrestatie van de eerste twee verdachten zou een nieuw clubje verder zijn gegaan met het moordplan. Op 4 maart werden Amsterdammers Jeffrey V. (22) en Mahmoud H. (22) gearresteerd, nadat V. was betrapt toen hij een peilbaken aanbracht onder de Volkswagen Polo van Anis B.’s neef. Die auto had tot 26 februari op naam van Ayla Mintjes gestaan. Dat bleek vandaag tijdens een inleidende zitting van V.’s proces.