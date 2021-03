Crimineel Martin van de Pol, ‘Polletje’, doodgeschoten in Amsterdam

Buiten de gevangenis was hij lang een invloedrijke figuur binnen de harde kern van Ajaxsupporters. Hij was al vanaf de jaren tachtig een opvallende figuur binnen de F-side. Enkele van de talloze anekdotes die over hem de ronde doen, gaan over het politiepaard dat hem tijdens een rel in zijn gezicht trapte, waardoor zijn gezicht onherstelbaar werd beschadigd. Zijn excessieve drugsgebruik zou er aan hebben bijgedragen dat hij desnoods in zijn eentje een groep rivalen bestormde.



Met vooral jonge hooligans aan zijn zijde maakte hij jarenlang de dienst uit in het supportershome, waar ook in drugs werd gehandeld.



Tot weerzin van de toenmalige districtschef in Amsterdam-Zuidoost schoof Van de Pol doodleuk aan in het Ajaxkantoor in de Amsterdam Arena voor een evaluatie van de rellen rond Ajax-Cambuur, waarbij agenten vuurwapens hadden getrokken. Hij was meegekomen met een vertegenwoordiger van Ajax.



Aan Van de Pols invloed kwam een einde toen een lid van de F-side hem tegen de grond sloeg. Binnen de oude harde kern bestond al langer onvrede over het drieste optreden van Van de Pol.