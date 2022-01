Corrie van Dijk gaf haar naam aan storm Corrie: ‘Ik hoop dat iedereen ervan kan genieten’

Morgen raast storm Corrie over ons land. De storm is vernoemd naar Corrie van Dijk, in 1964 de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI. Dat een storm haar naam draagt, Van Dijk vindt het ‘heel bijzonder’. ,,Ik houd de weerkaarten nog altijd goed in de gaten.”

In de zomer van 2021 werd de Schiedamse gevraagd of ze er bezwaar tegen zou hebben als een toekomstige storm haar naam zou gaan dragen. ,,Ik heb me wild gelachen", blikt ze terug. ,,Ik vond het echt een raar idee. Maar toch ook wel leuk.” Van Dijk zei ‘ja’, en een paar maanden later hoorde ze dat ze daadwerkelijk was uitverkoren, net als bijvoorbeeld Franklin (vernoemd naar de vorig jaar overleden weerman Frank Kroonenberg) en Tineke (naar de Elfstedenwinnares van 1986, Tineke Dijkshoorn).

Bij het samenstellen van de namenlijst wordt samengewerkt met de weerdiensten van Groot-Brittannië en Ierland, die al langer stormen een naam geven. Corrie groeide gisteren aan de overkant van de Noordzee officieel al wel uit tot een storm. Of dat vandaag in Nederland ook gaat gebeuren - het KNMI spreekt pas officieel van een storm als het een uur lang windkracht 9 is (windsnelheden van 75 tot 88 kilometer per uur) - is nog niet zeker, weet ook Van Dijk, die ‘de weerkaarten nog altijd goed in de gaten’ houdt. ,,Misschien is Corrie ietsje afgezwakt als ze eenmaal hier aan land komt, dat is nog niet helemaal duidelijk.”

‘Echt een bijzonderheid’

Van Dijk werd geboren in 1938 en was dus halverwege de twintig toen ze in 1964 als eerste vrouwelijke meteoroloog werd aangenomen bij het KNMI, bij het filiaal op vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam. ,,Ik had daarvoor al twee jaar bij de luchtmacht gezeten, daar was ik ook de eerste vrouw in die functie. Het was destijds echt een bijzonderheid, al vond ik het zelf niet zo raar. Ik was het al snel gewend om in een mannengemeenschap te werken. Ik verdiende een paar honderd gulden minder dan mijn mannelijke collega's, weet ik nog. In mijn aanstellingsbrief stond dat ik daar vast wel begrip voor zou hebben.”

Volledig scherm Corrie van Dijk gebogen over een weerkaart in 1962, het jaar dat ze afstudeerde. © Corrie van Dijk

Ze is benieuwd of er destijds bij de weerdienst discussie is geweest over haar komst. ,,Ik kan me niet voorstellen dat daar intern geen overleg over is gevoerd. Er moet over gepraat zijn. Ik zou graag weten of daar in de archieven nog iets over terug te vinden is.”

Na zeven jaar eindigde het meteorologische avontuur van Van Dijk bij het KNMI. Ze ging op de medische administratie van het ziekenhuis in Schiedam werken. ,,Dat was beter te combineren met het opvoeden van een kind.”

‘Lekker naar buiten’

Nog even over de storm Corrie. Als er een storm naar je vernoemd wordt, hoop je als naamgeefster dan dat het een ontzettend harde storm wordt, of dat het toch maar een beetje meevalt? Corrie van Dijk weet ook niet precies wat ze ervan moet denken. ,,Ik hoop vooral dat iedereen een beetje kan genieten van de storm”, zegt ze. ,,Ga lekker naar buiten, zou ik zeggen, een mooie wandeling maken.”

