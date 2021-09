Corrie, Herman en Willemien op de lijst met stormnamen voor komend seizoen

Het nieuwe stormseizoen begint vandaag officieel en dat is het moment voor het KNMI om de lijst met nieuwe stormnamen vrij te geven. Met een beetje pech krijgen we de komende maanden te maken met Corrie, Herman en Willemien.

Stormen waarvoor het KNMI een code oranje of rood voor windstoten uitgeeft, krijgen sinds 2019 een naam. In sommige gevallen kan een storm ook bij code geel een naam krijgen. De stormnamen moeten voor het publiek duidelijk maken dat er gevaarlijk weer op komst is. De eerste storm in Nederland met een naam was Ciara, die op 9 februari 2020 over ons land trok.

Bij het samenstellen van de namenlijst wordt samengewerkt met de weerdiensten van Groot-Brittannië en Ierland, die al langer stormen een naam geven. Nederland brengt dit jaar verschillende namen in, waaronder Corrie, Tineke en Franklin. Storm Corrie is vernoemd naar Corrie van Dijk, de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI in 1964. Met Tineke eert het KNMI Tineke Dijkshoorn, de vrouwelijke winnaar van de Elfstedentocht in 1986. Franklin is gekozen ter nagedachtenis aan Franklin Kroonenberg, die dit jaar overleed. Kroonenberg heeft ruim veertig jaar bij het KNMI gewerkt en was weerpresentator bij de NOS. Hij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het internationale platform met weerwaarschuwingen, en aan de naamgeving van stormen.

De eerste storm van het jaar zal Arwen heten, een naam die gekozen is door de Britse MET, een naam die populair is in de Tolkien-boeken van Lord of the Rings. De naam Willemien sluit de stormlijst af, maar de kans is klein dat ons land voor augustus 2022 met 21 fikse stormen te maken krijgt.

Bijzondere sneeuwstorm

De opvallendste storm van afgelopen stormseizoen was sneeuwstorm Darcy, waarvoor op 7 februari 2021 code rood werd afgegeven. Het was voor het eerst sinds 2010 dat er sprake was van het fenomeen sneeuwjacht door de combinatie sneeuwval en harde wind. Darcy zorgde voor veel problemen op de weg en veel GGD's hielden hun prik- en testlocaties die dag gesloten. Een paar weken eerder (op 20 en 21 januari) deed storm Christoph Nederland aan. Zeeland en Zuid-Holland kregen op 25 september 2020 te maken met storm Odette, een naam die niet op ‘onze’ lijst voorkwam maar werd overgenomen uit de zuidwestgroep waar onder andere België deel van uitmaakt.

Volledig scherm De stormnamen van 2021-2022. © KNMI