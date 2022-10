Coronapil komt naar Nederland: mogelijk kan je vanaf november al een recept krijgen

Opsporings­tip­lijn politie weer bereikbaar, andere lijnen nog niet

De opsporingstiplijn van de politie is weer bereikbaar. Mensen kunnen weer naar 0800-6070 bellen voor tips over de 10-jarige Hebe, voor wie de politie een amber alert uitstuurde. De andere landelijke nummers, zoals 0900-8844, hebben voor zover bekend nog wel last van de storing die voor uitval van de lijnen zorgde. Alarmnummer 112 is wel te bellen.

18 oktober