Coronapatiënt in quarantaine in container bij brandweerkazerne

In een container bij de brandweerkazerne in Hoofddorp zit een man die besmet is met het coronavirus. De man heeft geen huis in Nederland en wordt daarom op deze plek in quarantaine gehouden. ,,Het is een noodsituatie,” zegt de Veiligheidsregio.

De man komt van Schiphol. Op de kazerne staan een aantal containers voor noodsituaties als deze. De man zit er sinds maandag. ,,Je moet je de ruimte in de container voorstellen als een soort kleine kamer,” zegt Petra Faber van de gemeente Haarlemmermeer, waar Hoofddorp onder valt. ,,Natuurlijk wordt de persoon verzorgd door de GGD, maar ja, je zit er dus wel in isolatie.”

Het is onbekend wie de persoon is. Het gaat om een reiziger die vanaf Schiphol naar de kazerne is gebracht. De man is in Noord-Italië geweest en bood zich zelf aan om getest te worden. Of hij zich al ziek voelde, is onduidelijk, maar die kans is groot. ,,Maar het gaat goed met hem,” zegt Maurice Dorsman van de Veiligheidsregio Kennemerland. ,,Naar omstandigheden, zeg ik er dan wel bij.”

Waarschijnlijk gaat het niet om een Nederlander. De man heeft geen woning in Nederland. Momenteel wordt gezocht naar een passende plek waar de man in isolatie kan blijven zolang als nodig is.

Het aantal besmettingen in Nederland is opgelopen naar 38. Het RIVM meldde vandaag in de dagelijkse update al dat er vijftien nieuwe besmettingen bekend zijn geworden, dat er daarvan elf in thuisisolatie zitten en dat één van die elf personen op doorreis was en in een ‘opvanglocatie’ is ondergebracht.