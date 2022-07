Coronagolf lijkt over top heen, aantal positieve tests daalt

Tumult op bomvolle feestboot in Hasselt: drie mannen in de cel voor mishande­ling en poging doodslag

Een feestje op een schip in Hasselt is zaterdagavond behoorlijk uit de hand gelopen. Op weg naar de kade van de stad ontstond ruzie, waarbij mogelijk iemand is neergestoken. De politie heeft vier mannen opgepakt, van wie er nog drie in de cel zitten. Een van hen wordt verdacht van een poging tot doodslag.

