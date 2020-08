Corona zou het einde van het ik-tijdperk betekenen, niets bleek minder waar

Met rode wangen kwam ze uit school gestuiterd. Ze had haar eerste woordje geleerd! Wacht, dan deed ze het even voor. ,,Eerst de i - ‘een makkie, dat is gewoon een streepje met een puntje’ - en dan de k. ,,En als je die letters áchter elkaar schrijft, dan staat er ik’’, glunderde onze dochter.



’s Avonds belde ik een vriendin. ,,Ik! Ik-ik-ik! Anders benadruk je in groep 3 al dat het in het leven om jezelf draait. Ik op plaats één, tss...’’, snoof ik. En wat was er trouwens mis met aap-noot-mies? Of met het rijtje dat later in veel klassen hing: boom-roos-vis.