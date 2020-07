Corona verandert ons seksleven: veel singles ‘staan droog’, meer seksbuddies en minder dates

Masturberen

Jongeren - zowel singles als leeftijdgenoten met een relatie - daten ook minder dan voorheen (40 procent). Flirten doen ze vaker online via Whatsapp of Instagram (60 procent van de singles en 37 procent van de jongeren met een relatie). Ook ontmoeten ze vaker dan voorheen iemand online via datingsapps of sociale media. Zowel jongere als volwassen singles gebruiken vaker datingapps. Een date vindt meestal nog wel offline plaats, maar vaker in een park of bos in plaats van in de horeca.