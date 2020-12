Corona gaat wel een keer over, maar of het nog goed komt met dat slapen?

frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 85. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Mijn vrouw was boven aan het werk. Ik zat beneden in de woonkamer in een luie stoel, met goed zicht op de spelende kleintjes, en las wat, en nog wat, en ineens werd ik wakker van de hand van mijn 8-jarige dochter op mijn hoofd. Aaiend. ,,Papa, je sliep.’’ Shit! Was ik echt weggedoezeld. Gêne. Duizend excuses! Ziek, moe, te vroeg wakker geworden vanochtend, drukke dagen, de spanning van de corona? Serieus, ik weet het niet.

Slaap wordt een ding in mijn leven, merk ik. We zijn al bijna twee maanden uit de zomertijd, maar ik ben nog steeds niet in de wintertijd beland. Om half zes 's ochtends gaat mijn interne wekker af en dan lig ik een dik uur te luisteren naar de slaapgeluiden van mijn kinderen, een kamer verderop. Wat op zich altijd leuk is, het kreunt en smakt, gaat verliggen, uit soms zelfs een schreeuwtje. D'r gebeurt wat in die kinderhoofdjes, hoor.



Maar goed, pas net voor zeven uur val ik meestal weer in slaap, maar dan gaat om 07.00 precies de wekker met het radionieuws, waarin steevast een viroloog ons voorspelt dat het allemaal weer tegen gaat vallen. Alles. We moeten strenger zijn. En dat vaccineren: een jaar gaat het zeker duren. ,,Nee hè, een jaar! Dat trek ik niet hoor'', klinkt het dan naast me. Dan staan we op. De dag kan weer beginnen.

Quote Ik weet niet of het nog goed komt. Met dat slapen, bedoel ik

Ik weet niet of het nog goed komt. Met dat slapen, bedoel ik. Corona gaat wel een keer over, echt, we moeten gewoon volhouden. Maar ik betwijfel soms serieus of ik ooit nog in de wintertijd terechtkom. Vroeger had ik nooit problemen met tijdswisselingen. Zou het met mijn leeftijd of toch met de stressvolle tijd an sich te maken hebben?

Oude mensen slapen minder en slechter, lees ik al jaren. Jonge mensen ook, weet ik, maar vooral als ze kinderen hebben die hen uit de slaap houden. Oudere mensen die door kleine kinderen uit de slaap worden gehouden, zijn een aparte categorie. Ik weet het. Eigen schuld, dikke bult. Maar die kleintjes van mij zijn, behalve rond sint, relaxte slapers. Dus het zal wel vooral aan mij liggen. Maar is het nu omdat ik ouder word of omdat ik last heb van coronastress? Dat weten we pas na de vaccinatie, vrees ik, ergens in de zomertijd.

