Corona-expert Koopmans gaat nu ook Europese Commissie adviseren

Coronacri­sis haalt beste in Nederlan­ders naar boven

19:00 De hond uitlaten voor een wildvreemde, zelfgemaakte kaartjes bezorgen bij een verzorgingshuis in de buurt of even geen huur meer betalen. De coronacrisis haalt het beste in heel veel Nederlanders naar boven, blijkt uit talloze hulpacties die spontaan in het leven zijn geroepen.