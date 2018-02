Contant geld lokt overvallers naar winkels en pinautomaten

In 2017 waren er 262 winkelovervallen, een lichte daling vergeleken met het jaar ervoor, maar in grote steden neemt het aantal overvallen inmiddels weer toe, waarschuwt Detailhandel Nederland.



,,In meer dan 70 procent van de plofkraken werden in 2017 explosieven gebruikt. Deze toename van geweld zorgt voor een groter gevaar voor de omgeving en voor grotere schade", aldus een woordvoerder.

Plofkraken

Detailhandel Nederland stimuleert de verdere groei van pinnen en hoopt dat veiligheid weer topprioriteit wordt. In 2017 nam het aantal plofkraken overigens met 18 procent af.



Gisteren zei ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bezorgd te zijn over het toenemend geweld bij pogingen om geldautomaten leeg te halen. De Tweede Kamer praat vandaag over de aanpak van dit soort overvallen en plofkraken.

