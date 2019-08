Consumentenbond sleept Philips voor de rechter om tv-kartel: tv’s jarenlang veel te duur

Een eerdere juridische procedure en pogingen om tot een schikking te komen liepen op niets uit, aldus de consumentenorganisatie.

De bond had in februari al aangekondigd een bodemprocedure te starten, met een zaak is al gedreigd sinds 2012. ,,Philips en een aantal andere beeldbuisfabrikanten hebben zich jarenlang verrijkt over de rug van consumenten, die zo’n tien procent te veel betaalden voor hun televisies en computermonitors. We hebben geprobeerd om met Philips tot een snelle oplossing te komen, maar dat is niet gelukt. Maar linksom of rechtsom, dat geld moet terug naar de consument. Daarom stappen we nu naar de rechter”, zegt directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar. De bond vraagt de rechter vast te stellen dat Philips aansprakelijk is voor de volledige schade die het kartel veroorzaakte.

Tien jaar lang, tussen 1996 en 2006, zouden Philips en LG samen met onder meer Samsung en Toshiba in het diepste geheim afspraken hebben gemaakt over de verkoopprijs van televisies. In 2012 kreeg Philips daarvoor van de Europese Commissie een rechtstreekse boete van 313 miljoen euro. Daarnaast moest het concern deels opdraaien voor de boete van bijna 400 miljoen voor LG.Philips Displays, een voormalig gezamenlijk bedrijf van LG en Philips dat in Eindhoven was gevestigd en in 2006 op de fles ging.

De bond vraagt de rechter vast te stellen dat Philips aansprakelijk is voor de volledige schade die het kartel veroorzaakte. Dat staat nog los van een vergoeding. Als de Consumentenbond deze rechtszaak wint, gaat het weer met Philips in gesprek over een mogelijke schikking. De bond wil nog niet ingaan op de details over hoe een eventuele compensatie uiteindelijk verdeeld wordt tussen de gedupeerden.

No cure, no pay

Wie een claim wil indienen, zal een aankoopnota van destijds moeten kunnen overleggen. Volgens de Consumentenbond is het niet mogelijk om voor alle gedupeerden in een keer een schadeclaim te eisen. Wel kunnen beeldbuis-klanten zich op een site van de bond aanmelden. De claim wordt dan afgehandeld op basis van ‘no cure, no pay’, net zoals diverse bedrijven dat doen bij luchtvaartvertragingen. Inmiddels hebben circa 55.000 mensen zich gemeld bij de Consumentenbond voor een eventuele vergoeding.