Constante pijn maakte het leven van Nikita (26) ondraaglijk, een diagnose kreeg ze nooit

PODCAST Royce de Vries reageert in Crime de la Crime op laatste ontwikke­lin­gen moordzaak Peter R.

,,De komende zeven jaar is dit proces nog mijn leven.” Dat zegt Royce de Vries over de zaak rond de moord op zijn vader, Peter R. de Vries. ,,Hoger beroep, cassatie en misschien worden er nog wel nieuwe mensen gearresteerd”, aldus de advocaat in een extra aflevering van de podcast Crime de la Crime.