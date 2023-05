Conflict tussen kroongetuige en OM escaleert: arrestatie tijdens ‘vlucht’ op luchthaven

Yeşilgöz: OM had adresgege­vens kroongetui­ge niet mogen delen

Het Openbaar Ministerie had gegevens over een verblijfplaats van een kroongetuige niet mogen delen, zegt justitieminister Dilan Yeşilgöz in de Tweede Kamer. Het journalistieke platform Follow the Money had eerder donderdag onthuld dat de adresgegevens bij de tegenpartij in deze strafzaak terechtkwamen.