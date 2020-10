Conflict Nagorno-Karabach ook voelbaar in Nederland: Azerbeidzjanen ‘bedreigd’ door Armeniërs

Politie laat incident tussen vijf boa's en een ‘corona­hoes­ter’ liggen: ‘Nergens bewijs voor’

10:39 De politie Amsterdam gaan bij nader inzien geen onderzoek doen naar de verklaringen van vijf boa’s over een vermeende ‘coronahoester’. De ‘hoester’ werd voor de rechter vrijgesproken omdat uit camerabeelden niet bleek dat hij inderdaad in het gezicht van de mannen had gehoest.