Condoleanceregister in Utrecht geopend voor Anne Faber

In het Stadskantoor van Utrecht is een condoleanceregister geopend voor Anne Faber. Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, heeft het register ook al getekend. Het lichaam van de 25-jarige vrouw werd donderdagmiddag gevonden in een natuurgebied in Zeewolde. Michael P. wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de jonge vrouw.