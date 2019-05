Complotdenker Heslinga in Rosmalen: ‘De aarde is plat, de evolutietheorie kul’

ROSMALEN - Een avondje complotdenken. In een bovenzaaltje van theater Perron 3 in Rosmalen draagt Frans Heslinga bewijs na bewijs aan voor zijn stelling: de aarde is plat. De grossier in complottheorieën is op missie tegen de onwetendheid. ,,Als u nog in de maanlanding gelooft, wordt het een lastige avond.”

Er klonk een waarschuwing vooraf. Aan de telefoon laat Frans Heslinga weten dat de verslaggever welkom is bij zijn optreden in een van de bovenzaaltjes van Perron 3 in Rosmalen waar hij zijn complotheorie over de platte aarde uiteen zet. ,,Maar het is veel wat je over je heen krijgt, dat kan nogal overweldigend zijn." Op zijn website awakeandaware.nl kondigt hij de bijeenkomst aan als De Aardse Waarheid, een pittige presentatie over - wat hij noemt - het globebedrog. Geen woord van gelogen, zo zal wat later blijken.

Groninger Frans Heslinga maakt een bescheiden tournee met De Aardse Waarheid. De voormalige marketingman grossiert met zijn Infinity Event in complotheorieën. Hij organiseert beurzen als Earth&Beyond, Shine en Truth Convention. Deze donderdagavond in Rosmalen is bescheiden van opzet. Hier prikt Heslinga voor zo’n zeventien bezoekers de levenslange leugens die ons omringen door. ,,Vergeet wat ze u al die jaren geleerd hebben.”

Wie zijn die complotdenkers?

Een bijeenkomst voor beginners en gevorderden. Wie dat deze avond zijn? We spotten onder anderen drie paar brede schouders, een trits tatoeages, twee oudere dames, drie kale hoofden, een hip hoedje, een keurig pak en een stelletje waarvan hij haar regelmatig aantikt met een blik van: ‘zie je wel, ik zei het toch!’

Quote Albert Einstein is een acteur. André Kuipers ook Frans Heslinga , Complotdenker Om vast een indruk te krijgen van wat hier in dik twee uur betoogd gaat worden, een greep uit het omvangrijke oeuvre van Heslinga: ‘De aarde is een draaiende bol’ is onzin. De zwaartekracht van Newton bestaat niet. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is een leugenfabriek. De zon is geen brandende bol, meer een plafonnière. Elon Musk van Tesla is een acteur. Albert Einstein was dat ook. Stephen Hawking een buikspreekpop van NASA. De Big Bang meteen vergeten. Darwins evolutieleer is kul. En dus, stammen we niet van de apen af. Ooit een aap met blauwe ogen gezien? Nou dan.

Heslinga blijkt een bedreven plakker en knipper van filmpjes, staatjes en stellingen van allerlei complotten die op het internet ruim voorradig zijn.

We zijn vijf kwartier onderweg als hij stelt: ,,We gaan zo beginnen hoor. Dit is pas de inleiding.” Een begripvolle medewerker van de organisatie kijkt met monsterende blik richting verslaggever. Ietwat bezorgd klinkt het: ,,Gaat best snel voor u hè?”

‘Er is een kracht achter de schermen’

Debutanten hebben het zwaar in deze wereld van de alternatieve feiten. Vanavond zijn ze sowieso in de minderheid. Op vraag wie van de aanwezigen al ingevoerd is in deze Aardse Waarheid gaan tien vingers de lucht in. Ook die van een keurige horecamedewerker -’maar het maakt niet uit wat ik doe’- uit Oisterwijk. Zijn naam doet er ook niet toe, vindt hij zelf. Zijn eigen website - waarop hij allerlei verdachte zaken die hij tegenkomt, deelt - laat ook maar weg. Hij heeft Heslinga al vaker zien optreden, is een fan. Omdat hij niet snapt dat mensen het niet zien. ,,Er is een kracht achter de schermen. We worden klein gehouden.” Voor hem gaat het allemaal om activering en bewustwording. ,,Maar dat moet je wel zelf doen.”

Veel van de aanwezigen blijken inderdaad doe-het-zelfers. De bijeenkomst in Rosmalen lijkt een welkome afwisseling van al die eenzame meters die ze thuis achter de computer maken. De vlucht die complottheorieën virtueel maken, wordt alleen maar sterker.

Social media zijn niet de schuld

Zo bleek ook al eerder in een reeks uitzendingen van Een Vandaag waarin deskundige complotdenken Jelle van Buuren betoogde: ,,Social media zijn niet de schuld want vroeger waren er ook complottheorieën. Maar ze maken al die complotgedachten wel veel beter bereikbaar en makkelijker te verspreiden.” Hij ziet dat de trouwe volgers van allerlei complot-vlogs en -blogs elkaar vinden in een wantrouwen tegenover de autoriteiten en instituties. Psycholoog Jan Willem van Prooijen stelt in diezelfde serie dat complotdenkers heel betrokken zijn bij de maatschappij. ,,Ze willen eigenlijk een betere wereld.”

Quote Waarom moeten die luikjes in het vliegtuig 's nachts dicht? Frans Heslinga , Complotdenker Er is nog iets anders. Volgens Van Prooijen vertelden vroeger de verschillende religies hoe de wereld in elkaar steekt en wat jouw plek daar in is. In het bovenzaaltje van Perron 3 blijkt dat ook Frans Heslinga in het gat springt dat door de ontkerkelijking ontstaat. Want de Bijbel spreekt toch ook over een platte aarde? Volgens Helsinga gaat het allemaal over de zoektocht naar de waarheid. Tegen zijn publiek: ,,Die tocht wilt u maken omdat u een ziel hebt. Het gaat om de innerlijke trilling.”

In het tweede deel van zijn spreekbeurt wijdt hij vervolgens uit over NASA, die miljoenen per dag krijgt van de Amerikaanse overheid om het sprookje van de aarde als draaiende bol in stand te houden. Bij het globebedrog houdt, meent Heslinga, eigenlijk de hele luchtvaartbranche belangwekkende zaken onder de pet. Ga maar na: bij een nachtelijke vlucht wordt ons wel heel nadrukkelijk gevraagd de luikjes van de vliegtuigraampjes te sluiten. Heslinga ,,Dat is niet omdat de passagiers naast u willen slapen. Maar zo komen we er niet achter dat de sterren eigenlijk veel lager staan dan we doorgaans denken.” Een van de bewijzen voor hem dat we op een platte aarde wonen met een stolp of dome er overheen. ,,Maar daar moet nog heel veel onderzoek naar gedaan worden.”