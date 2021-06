Complotdenker bedreigde advocaat met ‘doodstraf onder militair tribunaal’: 9 maanden celstraf

De 53-jarige complotdenker Wouter R. is veroordeeld tot 9 maanden celstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij bedreigde de advocaat die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de arm nam om het rondbazuinen van verhalen over een pedo-netwerk te stoppen. Met zijn bedreiging dat de jurist ‘rijp is voor de doodstraf’, ging R. volgens de rechter ‘alle perken te buiten’.

Ook ruide R. op tot geweld (een explosie) rond een prijsuitreiking aan Jaap van Dissel in Amsterdam, op 31 mei.

Zijn bedreiging tegen advocaat Cees van de Sanden uitte R. op 27 mei. R. is een van de makers van het zogenoemde ‘Red Pill Journal’. Daarin wijzen complotdenkers R., maar ook Joost Knevel en Micha Kat naar Bodegravers omdat zij ‘slachtoffer, dader of verhuller’ zouden zijn van een ‘satanische pedo-netwerk’. Steevast duikt ook de naam op van Jaap van Dissel.

Dat is vernoemd naar het rode pilletje uit de film The Matrix waardoor je de confronterende waarheid ziet. Volgens complotdenker R. is de advocaat een katvanger voor de daders van ‘satanisch pedoterreur’. Dat zou in Bodegraven zijn gepleegd begin jaren tachtig, maar daarvoor is geen bewijs.

Als de advocaat zou doorgaan met zijn werk, en namens Bodegraven-Reeuwijk een geding zou voeren, moest hij voor een militair tribunaal verschijnen, vond R. En dat staat wat hem betreft gelijk aan de doodstraf.

Gezonde jongeman

In de uitzendingen wijzen de complotdenkers naar Bodegravers omdat zij ‘slachtoffer, dader of verhuller’ zouden zijn van ‘satanisch ritueel misbruik’. Daarin duikt steevast de naam op van Jaap van Dissel. Ook aan hem werd een dreigfilmpje gericht.

Explosie

Tijdens een ‘Red Pill Journal’ startte R op 27 mei een filmpje in. Dat eindigt met een explosie. ,,Dat is ook wat er moet gebeuren”, volgens R. Na het geluid van een explosie komt R. in beeld, en zegt hij: ,,Dit is wat we moeten doen.”

Voor tweemaal bedreiging tegen een advocaat, maar ook voor het aanzetten tot een explosie in Amsterdam, eiste het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag in de Haagse rechtbank opgeteld negen maanden cel.

R., gehuld in witte bloes en grijs truitje losjes om de schouders geknoopt, werd begin deze maand door een arrestatieteam ‘met grof geweld van mijn erf getrokken’ in het Groningse Siddeburen. Daar verbleef hij in een woonboerderij. Hij noemt zichzelf een ‘gegijzeld vrij mens van de staat’.

R. ziet het als zijn plicht om iedereen te doordringen van ‘monsterlijk kwaad’ waarvan hij zeker weet dat het bestaat. De zelfverklaard strijder voor ‘waarheid, gezondheid en vrijheid’ klampt zich vast aan de waarheid van oud-Bodegraver Joost Knevel. Een held, vindt R. hem. Bij Knevel kwamen in december 2019 ineens herinneringen naar boven over ‘ritueel satanisch kindermisbruik’. Als klein kind zou hij zijn gedwongen toe te kijken bij de moord op een meisje.

