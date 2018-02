Commando's naar muizenplaag op eiland bij Zuidpool

Eerste rechtstreekse Eurostar sjeest van Londen naar Rotterdam en Amsterdam

9:42 In 3 uur en 1 minuut moet de eerste supersnelle Eurostar-trein van Londen onder het Kanaal door, via Frankrijk en België in Rotterdam zijn. Zo'n veertig minuten later moet die in Amsterdam aankomen. Om 9.31 uur Nederlandse tijd vertrekt de trein voor het eerst.