Commando op pad met helm die aanvoelt als ‘karton’

Nederlandse commando’s maken zich grote zorgen over de kogelwerende helmen en scherfvesten waarmee ze op pad worden gestuurd. Volgens de commando’s zijn sommige helmen zo makkelijk te buigen dat ze aanvoelen als ‘karton’. Scherfvesten zijn ver over de houdbaarheidsdatum.

De problemen met de helmen zijn al in oktober 2016 aangekaart, blijkt uit interne memo’s van de best getrainde militairen van het Nederlandse leger. Uit een steekproef bij 100 helmen bleek dat zeker 30 procent van de helmen was vervormd. Veel daarvan zijn gebruikt in Mali.

Tot op heden is met die klacht volgens de commando’s niets gedaan. Ook niet nadat de Dienst Materieel Organisatie (DMO) al in december 2016 een advies uitbracht om de helmen te vervangen. Na testen bij TNO bleek dat de ballistische bescherming weliswaar niet was verminderd, maar toch werd het in gebruik houden van de helmen als ongewenst beschouwd omdat dit ‘het vertrouwen van de gebruiker in de helm zal ondermijnen,’ concludeert DMO zelf in het interne advies.

Scherfvest

Met dat advies is volgens de commando’s nog altijd niets gedaan. Ook hun grote zorgen over de bescherming van de scherfvesten worden volgens de militairen niet serieus genomen. Vrijwel alle vesten zijn ver over de expiratiedatum die de fabrikant op de vesten heeft gezet. Sommige vesten worden al twaalf jaar gebruikt, terwijl ze eigenlijk na vijf jaar moeten worden vervangen.

De militairen luiden nu openlijk de noodklok omdat er al jaren niets met hun klachten gebeurt, bevestigt advocaat Michael Ruperti. Hij beaamt dat hij al sinds 2016 signalen krijgt dat commando's zich zorgen maken over hun kogelwerende uitrusting. ,,Het zou goed zijn als Defensie dit nu eens echt serieus neemt. De nieuwe Directie Veiligheid kan zich waarmaken door per direct maatregelen te nemen.’’