Commandant 'C5' sprak nooit meer over treinkaping De Punt 1977

Wel kreeg zijn aanvalsgroep te horen dat zij mogelijk met geweld van de kapers te maken zouden krijgen in de kop van de trein. ,,We werden vanuit de cockpit beschoten. Ik zag een hand uit de trein, hoorde de kogels langs mijn hoofd vliegen en gaf een vuurstoot terug.”



C5 ging als eerst de trein binnen en schoot gelijk blind op een toilet en coupe, zonder dat duidelijk werd dat er direct gevaar was. ,,Het was grote chaos", verklaart hij in de rechtszaal.



Of collega’s geschoten hebben, heeft C5 niet gezien. ,,Ik heb mij alleen geconcentreerd op mezelf.” De commandant zag aanvankelijk twee dode kapers liggen in de coupé. Na het bericht dat er nog één vermist werd, vonden ze de derde kaper onder de andere lichamen liggen. ,,Ik heb geen levende kapers gezien in de trein.”



De kapers wilden de Nederlandse regering dwingen zich in te zetten voor een onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken en bovendien eisten ze de vrijlating van 21 Zuid-Molukse gevangenen. In totaal kwamen twee gegijzelden en zes kapers om het leven. De overige kapers kregen celstraffen van zes tot negen jaar.



Afgelopen dagen werden vier andere mariniers verhoord. Morgen wordt een onderofficier verhoord.