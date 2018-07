Collegegeld en boetes kunnen nu gewoon betaald worden via Tikkie

'Gasreus NAM mengt zich toch in verster­king huizen Groningen'

10:51 De NAM bemoeit zich tegen de afspraken in met de toekomstige versterking van huizen in Groningen. Dat blijkt volgens het Dagblad van het Noorden uit een mail die de NAM op 8 juni per ongeluk naar Hans Alders stuurde, die op dat moment Nationaal Coördinator voor Groningen was.