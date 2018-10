Collega's gaan 'scherp debater' Alexander Pechtold missen

Volgens Mark Rutte (VVD) betekent het vertrek van Pechtold ,,een groot verlies voor zijn partij en voor de Nederlandse politiek. Maar ik zal hem ook persoonlijk erg gaan missen."

Rutte noemt Pechtold ,,een uitstekend debater, die houdt van het politieke handwerk", ,,een hartstochtelijk verdediger van de democratie" en ,,iemand met wie je altijd zaken kunt doen".

,,Met Alexander Pechtold kun je op één dag een scherp debat voeren, zaken doen én ongelooflijk lachen. Dat is een zeldzame combinatie in de politiek. Wat ik in hem bewonder, is dat hij altijd weer zoekt naar oplossingen die goed zijn voor het land. Dat deed hij als grondlegger en steunpilaar van dit kabinet, maar ook eerder als lid van de oppositie", aldus Rutte. Hij wenst de vertrekkende D66-voorman ,,alle goeds voor de toekomst".

CDA

Ook Sybrand Buma (CDA) spreekt zijn waardering uit: ,,D66 is Pechtold veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij de partij de afgelopen twaalf jaar heeft geleid en laten groeien.'' Buma zegt in de loop der jaren veel waardering te hebben opgebouwd voor Pechtold wegens zijn ,,grote politieke vakmanschap en zijn collegialiteit''.

VVD

Klaas Dijkhoff (VVD) staat even stil bij de debatstijl van Pechtold: ,,Zijn afscheid is zo verrassend als hij tijdens een debat uit de hoek kon komen. Een bijzonder mens en goed politicus verlaat nu de Kamer. Hij voerde constructieve politiek, zowel in de oppositie als in de coalitie. En natuurlijk een scherp, inhoudelijk debater. Ik wens hem alle goeds.''

Christen-Unie

Gert-Jan-Segers (ChristenUnie): ,,Met Alexander Pechtold vertrekt een markante politicus en komt een einde aan een periode waarin hij zeer bepalend is geweest voor D66 en de Nederlandse politiek. Pechtold heeft de wederopbouw van zijn partij sinds 2006 ter hand genomen en D66 geleid naar de plek waar zij nu staat. Dat is een buitengewoon knappe prestatie. De politieke verschillen tussen onze partijen zijn op onderdelen groot en toch is er, met respect voor die verschillen, al jaren sprake van een goede samenwerking. Ik wens hem voor de komende periode alle goeds toe.''

PVV