Cokesnuivende Jack verzamelde bijna 400.000 euro aan gokschulden en klaagt casino aan

Met video Partner (41) van vermiste Silvana uit Hoogeloon aangehou­den

De politie heeft een 41-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van de 38-jarige Silvana Heber uit het Brabantse Hoogeloon. ,,Zij is sinds zaterdagochtend spoorloos en voor haar welzijn wordt gevreesd. We sluiten niet uit dat ze slachtoffer is van een misdrijf”, meldt de politie.

20 november