Coffeeshophouder Meddie Willemsen ‘beetje geschrokken’ van uitspraak

Meddie Willemsen, eigenaar van ooit ’s lands grootste coffeeshop Checkpoint, is schuldig bevonden wegens handel in softdrugs en deelname aan een criminele organisatie. Toch krijgt hij geen straf opgelegd. Willemsen reageert ‘een beetje geschrokken’.

Willemsen ligt al tien jaar in de clinch met het Openbaar Ministerie, dat vond dat hij met zijn coffeeshop in Terneuzen de gedoogregels overschreed. De Zeeuw kreeg per dag duizenden klanten, veelal van over de grens. Justitie viel over te grote werkvoorraden hasj en wiet, die Willemsen rond zijn coffeeshop bewaarde.

Onvermijdelijk

Na procedures tot aan de Hoge Raad en weer terug concludeert nu het gerechtshof van ’s Hertogenbosch dat Willemsen gedoogafspraken met de gemeente heeft overtreden. Tegelijk legt het Hof hem geen straf op, omdat de grote hoeveelheden drugs ‘niet te vermijden’ waren, omdat de coffeeshop zo goed liep.

In een eerste reactie reageert Willemsen ‘een beetje geschrokken’. ,,Ik had eigenlijk vrijspraak verwacht”, zegt de Zeeuw. ,,Hier ben ik het zeker niet meer eens.” Pas als de gewezen coffeeshopondernemer zijn advocaat heeft gesproken, kan hij zeggen of hij nog juridische stappen onderneemt. Tegen Willemsen loopt ook nog een omvangrijke ontnemingsprocedure van meer dan 20 miljoen euro.

Grootste coffeeshop

Coffeeshop Checkpoint was in zijn hoogtijdagen de grootste coffeeshop van Nederland. Per dag kwamen er 1.500 tot 3.000 klanten, die een nummertje moesten trekken om aan één van de drie balies wiet te kopen.