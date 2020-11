Code rood in Brabantse natuurgebieden: ‘Het is te druk’

Brabanders trekken dit weekend massaal de natuur in. Omdat pretparken, musea en terrassen op slot zijn, is er grote drukte in verschillende Brabantse natuurgebieden. Maar het is er te druk. Visit Brabant waarschuwt met code rood: ‘Het is te druk, ga naar een andere locatie'.

Code rood geldt onder andere voor het Leenderbos in Valkenswaard, de Kampina in Boxtel, Boswachterij Dorst, de Loonse en Drunense duinen, het Mastbos in Breda en de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Visit Brabant baseert de codekleur op meldingen van natuurorganisaties en bezoekers. ‘Een druktesituatie kan snel veranderen. Blijf dus altijd zelf goed uitkijken. Is het lastig om afstand te bewaren, ga dan ergens anders heen', laat de organisatie online weten.

Brabantse boswachters hadden de drukte dit weekend al verwacht en maakten zich de afgelopen week klaar om de natuur te beschermen en iedereen op de paden te houden - ver weg van het wild. ,,We snappen dat mensen graag de natuur in gaan. Ze zitten meer thuis vanwege corona en zo’n zonnig weekend in de herfst kan echt een mooie tijd voor een uitje zijn. Toch moeten we zoeken naar een goede middenweg", verklaart boswachter Dré Stuijts.

Mocht het te druk worden, dan kunnen de boswachters ingrijpen. ,,Als het moet gaan we verbaliseren. Natuurlijk willen we dat liever niet, maar soms zit er in drukke tijden niks anders op.”

Natuurliefhebbers kunnen via de site van Visit Brabant zien in welke natuurgebieden het te druk of juist rustig is.

Volledig scherm Impressie van de natuurgebieden waar code rood geldt. © Screenshot Visit Brabant

Kijk hier naar onze meest bekeken video's: