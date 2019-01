Code oranje in deel van het land om verraderlijke gladheid

De politie in Assen twittert ongevalsmeldingen te krijgen vanaf onder meer de A31/N31, A32 en A7. Weggebruikers wordt geadviseerd de snelheid aan te passen. Mensen zouden hun reis even uit moeten stellen als dat kan, adviseert de politie. In de loop van de avond lopen de temperaturen op. Dan gaat de winterse neerslag over in regen en verdwijnt de gladheid.

Met name in het oosten en noordoosten van het land wordt gewaarschuwd voor extreme gladheid. Daar sneeuwt het de komende uren nog, voorspelt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. De kans op ijzel is groot. Voor de provincies Flevoland en Gelderland geldt code geel, maar voor Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel geeft het KNMI code oranje uit. In de loop van de avond lopen de temperaturen echter op. Dan gaat de winterse neerslag over in regen en verdwijnt de gladheid.

Code oranje

Code oranje staat bij het KNMI voor: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid. Een woordvoerder meldt dat vrijdagmiddag door het winterse weer al ongeveer tien ongelukken zijn geweest op de wegen in het noorden. Daarbij ging het onder meer om auto’s die van de weg raakten. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om voldoende afstand te houden en de snelheid te matigen.

Staartje winterkou

De gladheid is geen voorbode van meer ijspret, de schaatsen kunnen dit weekend in het vet blijven. ,,De winterkou verlaat ons land’’, aldus Janssen. ,,Morgen is het bewolkt en vooral in het oosten en noorden valt dan regen of motregen. Het is aanmerkelijk zachter met 5 tot lokaal 8 graden.’’ Ook zondag wordt het zacht, meldt de weerman.