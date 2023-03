Code oranje in Brabant en Limburg: ‘Het is niet alleen glad, ook mistig’

Het KNMI waarschuwt woensdagochtend voor code oranje in twee provincies en code geel in de rest van het land. Het is glad en op sommige plekken hangt een dichte mist. ,,Qua vertragingen valt het op dit moment mee", reageert Rijkswaterstaat.

In het hele land geldt woensdagochtend tot 09.00 uur code geel vanwege gladheid. Voor de provincies Noord-Brabant en Limburg is, tot het middaguur, code oranje afgekondigd vanwege sneeuwval. In het zuiden van het land valt vandaag de meeste sneeuw. In de Limburgse heuvels blijft er mogelijk 5 tot 10 centimeter sneeuw liggen, is de verwachting.

Daarnaast is er in delen van het land sprake van hinder door dichte mist. Zo is bijvoorbeeld de spitsstrook op de A12 van Arnhem naar Utrecht afgesloten tussen Ede en Veenendaal-West. Net als de spitsstrook tussen Hoevelaken en Barneveld op de A1 richting Apeldoorn. Bij Rijkswaterstaat zijn woensdagochtend vroeg ook al de eerste ongelukken door gladheid gemeld. Op het knooppunt Prins Clausplein vonden er twee plaats.

Rijkswaterstaat heeft daarom in een groot deel van het land gestrooid, of is daar nog mee bezig. Er wordt gewaarschuwd voor 'grootschalige gladheid’ die ‘gevaarlijke situaties’ kan veroorzaken. Het KNMI maakte daarom gisteravond bekend dat code oranje wordt afgekondigd voor Noord-Brabant en Limburg. In de rest van het land geldt code geel.

Qua vertragingen valt het rond kwart over zeven mee, meldt Rijkswaterstaat. ,,Met ruim 225 kilometer file op de rijkswegen is het voor woensdagochtend erg druk op de weg. Normaal ligt de piek rond de 150 kilometer.” Maar er staan geen vertragingen van meer dan 30 minuten.

De NS heeft deze ochtend geen last van grote verstoringen door de kou. Wel rijden er minder treinen tussen Amersfoort en Barneveld door rijp aan de bovenleiding. ,,Dan is er een laag rijp of ijs ontstaan op een leiding. Als er een tijdje geen trein rijdt, kan die laag te dik worden en treinverkeer hinderen”, zegt een woordvoerster.

In Limburg, waar de meeste sneeuw valt, rijden überhaupt minder treinen omdat Arriva-personeel staakt.

